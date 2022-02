Grande Fratello Vip 6 | l’opinione di Chia sulla quarantaduesima puntata

Leggi su isaechia

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Ladel Gf Vip 6 ha ampiamente dimostrato che di argomenti alternativi al triangolo artistico da trattare in diretta ce ne sarebbero a bizzeffe, se solo si volesse. “Se solo si volesse“, appunto. Il problema è proprio quello. Perché con tutto il macello successo nella sola giornata di ieri in quella Casa – dallo scontro tra Nathaly Caldonazzo e Jessica Selassié alla furia di Alessandro Basciano per le risatine di Sophie Codegoni e Alex Belli – di puntate ne avrebbero potute riempire almeno quattro. Ma anche quando i Vipponi forniscono agli autori succose clip su piatti d’argento, non c’è verso che una diretta inizi senza gli imperdibili confronti tra Delia Duran, Soleil Sorge e il Man. Tra baci di giuda, beceri catfight, riappacificazioni fake e amorazzi veri o presunti, di dinamiche in quella Casa negli ultimi mesi ne sono nate ...