**Governo: fonti, su tavolo Cdm circa 8 mld, 6 sono per energia** (Di venerdì 18 febbraio 2022) Roma, 18 feb. (Adnkronos) - Un provvedimento da 7,5-8 miliardi, quello che approderà sul tavolo del Cdm convocato nel pomeriggio alle 15.30. fonti di governo spiegano che non è previsto alcuno scostamento. sono circa 6 i miliardi destinati ad interventi sull'energia che si sommano a quelli già stanziati. Le misure previste su energia sono dì: sostegno, accelerazione rinnovabili, aumento produzione e stoccaggio gas naturale in Italia. Queste le principali: compensazione in bolletta degli oneri aggiuntivi per tutti (famiglie e imprese); rinnovato fondo per imprese energivore che potrebbe essere allargato alle piscine e autoproduzione energia elettrica. Inoltre, a quanto si apprende, dovrebbe essere stanziato anche un ulteriore fondo per le imprese. Altro punto l'azzeramento dell'aumento per famiglie che ...

