Governo | Draghi | ci sono diversità ma è nato per fare risultati

Advertising

CarloCalenda : Bravo Draghi. Il giochino del partecipiamo al Governo, ci prendiamo i Ministeri, votiamo in CdM e poi ci dissociamo… - La7tv : #ottoemezzo Il prof. @tomasomontanari sottolinea come il governo #Draghi stia compiendo delle importanti scelte pol… - Corriere : «O siamo il governo del fare o è inutile star qui a scaldare la sedia» - 007Vincentxx : RT @Surfiniae: @GiuseppeConteIT @Mov5Stelle Sono stati espulsi @Pinokabras @ElioLannutti e tutti i parlamentari contrari all’entrata del M… - LeoneSaija : RT @repubblica: Governo, l'aut aut di Draghi: 'Se volete perder tempo trovatevi un altro' [Tommaso Ciriaco] -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Draghi

"Ilvuole intervenire fin da ora per evitare che il rincaro dell'energia si traduca in un minor ... lo ha annunciato il presidente del Consiglio Marioin conferenza stampa al termine del ...I punti di distacco da Fratelli d'Italia " partito alla guida dell'opposizione del" superano i cinque. Il partito di Giorgia Meloni è sceso dal 18,5% al 17,9% . Stesso calo per la ..."Per un territorio come il Trentino che vive di turismo e imprese i fondi messi a disposizione dal Governo sono un'ottima notizia ... senza scostamenti", spiega il premier Mario Draghi in conferenza ...(ANSA) - ROMA, 18 FEB - "Ieri ho semplicemente ricordato quello che è il mandato del governo, creato dal presidente della Repubblica, per affrontare certe emergenze e conseguire certi risultati". Lo ...