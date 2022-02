Governo: Draghi, 'avete visto che ministri bravi? e' un bellissimo esecutivo...' (Di venerdì 18 febbraio 2022) Roma, 18 feb. (Adnkronos) - "avete visto che bravi ministri che ho? Ho un bellissimo Governo". Così il premier Mario Draghi, in conferenza stampa. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 febbraio 2022) Roma, 18 feb. (Adnkronos) - "cheche ho? Ho un". Così il premier Mario, in conferenza stampa.

Advertising

CarloCalenda : Bravo Draghi. Il giochino del partecipiamo al Governo, ci prendiamo i Ministeri, votiamo in CdM e poi ci dissociamo… - La7tv : #ottoemezzo Il prof. @tomasomontanari sottolinea come il governo #Draghi stia compiendo delle importanti scelte pol… - Corriere : «O siamo il governo del fare o è inutile star qui a scaldare la sedia» - i_love_ste_gioc : RT @DiegoFusaro: «Il Governo è qui per fare le cose, il Parlamento per garantirgli i voti»: Mario Draghi, 17 febbraio 2022. Osceno non è s… - Paroledipaola : RT @ardigiorgio: Letta dice che è colpa delle lega che mette a rischio il governo draghi.. non è vero,vi racconto la notte in cui #draghi a… -