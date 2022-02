Governo: Di Battista, 'Draghi 'rosica', non vorrebbe fare premier ma stare al Colle' (Di venerdì 18 febbraio 2022) Roma, 18 feb. (Adnkronos) - "Draghi è indispettito, qualcuno dice che fa il rosicone: è la verità. Gli avevano garantito che avrebbe fatto il presidente della Repubblica ma grazie al Parlamento non è avvenuto nonostante l'ala Draghiana di Giorgetti, Di Maio e Guerini. Draghi è in grande difficoltà perchè sta facendo il presidente del Consiglio mentre non vorrebbe farlo, vorrebbe stare al Quirinale e inizia a manifestare un certo rosicamento". Così Alessandro Di Battista in un video su Youtube. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 febbraio 2022) Roma, 18 feb. (Adnkronos) - "è indispettito, qualcuno dice che fa il rosicone: è la verità. Gli avevano garantito che avrebbe fatto il presidente della Repubblica ma grazie al Parlamento non è avvenuto nonostante l'alaana di Giorgetti, Di Maio e Guerini.è in grande difficoltà perchè sta facendo il presidente del Consiglio mentre nonfarlo,al Quirinale e inizia a manifeun certomento". Così Alessandro Diin un video su Youtube.

