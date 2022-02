Governo: Della Vedova, 'Draghi ha ragione, stop distinguo e sgambetti 'elettorali'' (Di venerdì 18 febbraio 2022) Roma, 18 feb. (Adnkronos) - “Il Presidente Draghi ha semplicemente ragione. Le forze di maggioranza non possono pensare di usare i prossimi mesi per una lunga campagna elettorale, fatta di distinguo e sgambetti”. Lo dichiara il segretario di +Europa e sottosegretario agli Esteri, Benedetto Della Vedova. “I prossimi mesi vanno utilizzati per sostenere il Governo nello sforzo di accelerare sulle riforme del Pnrr, per vincere la sfida del buon utilizzo dei fondi, rilanciando la produttività e la competitività del paese. Per +Europa, il successo del Governo sarà il successo anche delle forze di maggioranza che lo sostengono”, conclude Della Vedova. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 febbraio 2022) Roma, 18 feb. (Adnkronos) - “Il Presidenteha semplicemente. Le forze di maggioranza non possono pensare di usare i prossimi mesi per una lunga campagna elettorale, fatta di”. Lo dichiara il segretario di +Europa e sottosegretario agli Esteri, Benedetto. “I prossimi mesi vanno utilizzati per sostenere ilnello sforzo di accelerare sulle riforme del Pnrr, per vincere la sfida del buon utilizzo dei fondi, rilanciando la produttività e la competitività del paese. Per +Europa, il successo delsarà il successo anche delle forze di maggioranza che lo sostengono”, conclude

