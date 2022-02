Gli ultimi sondaggi: le intenzioni di voto (Di venerdì 18 febbraio 2022) Gli ultimi sondaggi di politica sulle intenzioni di voto degli italiani raccontano come le intenzioni di voto degli italiani siano molto cambiate negli ultimi mesi. Ma quanto rilevato da SWG per il Tg da LA7 è qualcosa di storico. Il primo partito del paese è infatti Fratelli d'Italia, il partito di destra che continua a guadagnare consensi in maniera inarrestabile forte della sua opposizione al Governo Draghi e alla rielezione del Presidente Mattarella L'ultimo sondaggio è di: - Euromedia Research per Porta a Porta del 17 febbraio Pd - 21,2% (-0,4% rispetto al 19 gennaio) FdI - 21% (+2,1%) Lega - 16,9% (-1,6%) M5S - 13,7% (-0,7%) FI - 8,5% (+0,3%) Azione - 4,8% (=) Italia Viva - 2,3% (=) SWG per Tg La7 del 14 febbraio FdI - 21,4 (+0,3% rispetto al 7 ... Leggi su panorama (Di venerdì 18 febbraio 2022) Glidi politica sulledidegli italiani raccontano come ledidegli italiani siano molto cambiate neglimesi. Ma quanto rilevato da SWG per il Tg da LA7 è qualcosa di storico. Il primo partito del paese è infatti Fratelli d'Italia, il partito di destra che continua a guadagnare consensi in maniera inarrestabile forte della sua opposizione al Governo Draghi e alla rielezione del Presidente Mattarella L'ultimoo è di: - Euromedia Research per Porta a Porta del 17 febbraio Pd - 21,2% (-0,4% rispetto al 19 gennaio) FdI - 21% (+2,1%) Lega - 16,9% (-1,6%) M5S - 13,7% (-0,7%) FI - 8,5% (+0,3%) Azione - 4,8% (=) Italia Viva - 2,3% (=) SWG per Tg La7 del 14 febbraio FdI - 21,4 (+0,3% rispetto al 7 ...

