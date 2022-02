Gli studenti del liceo delle presunte molestie torneranno in aula lunedì (Di venerdì 18 febbraio 2022) AGI - Gli studenti del liceo "Valentini-Majorana" di Castrolibero (Cs), che dal 5 febbraio scorso occupano la scuola denunciando molestie a sfondo sessuale ai danni di alcune studentesse da parte di un docente, riprenderanno regolarmente le lezioni lunedì. Lo hanno annunciato stamane, in occasione della manifestazione in corso di svolgimento a Cosenza dove un corteo di un migliaio di ragazzi sta attraversando la città. I ragazzi ritengono raggiunto l'obiettivo di portare la vicenda all'attenzione dell'opinione pubblica e delle istituzioni. Sul caso indaga la Procura di Cosenza e sono in corso ispezioni ministeriali. La dirigente scolastica, accusata di aver minimizzato i fatti, e' assente per malattia e l'ufficio scolastico regionale cerca un sostituto. I giovani hanno ottenuto la solidarieta' di una ... Leggi su agi (Di venerdì 18 febbraio 2022) AGI - Glidel"Valentini-Majorana" di Castrolibero (Cs), che dal 5 febbraio scorso occupano la scuola denunciandoa sfondo sessuale ai danni di alcune studentesse da parte di un docente, riprenderanno regolarmente le lezioni. Lo hanno annunciato stamane, in occasione della manifestazione in corso di svolgimento a Cosenza dove un corteo di un migliaio di ragazzi sta attraversando la città. I ragazzi ritengono raggiunto l'obiettivo di portare la vicenda all'attenzione dell'opinione pubblica eistituzioni. Sul caso indaga la Procura di Cosenza e sono in corso ispezioni ministeriali. La dirigente scolastica, accusata di aver minimizzato i fatti, e' assente per malattia e l'ufficio scolastico regionale cerca un sostituto. I giovani hanno ottenuto la solidarieta' di una ...

Agenzia_Ansa : Oggi gli studenti delle superiori torneranno a manifestare contro la scuola-lavoro, dopo la morte di Giuseppe Lenoc… - SkyTG24 : Alternanza scuola-lavoro, gli studenti tornano in piazza: manifestazioni in oltre 40 città - repubblica : Molestie a Cosenza, la preside abbandona la scuola: gli studenti esultano [di Corrado Zunino] - globalistIT : Ecco le foto #studentiinpiazza #alternanzascuolalavoro - sulsitodisimone : Gli studenti del liceo delle presunte molestie torneranno in aula lunedì -