Gli investitori "balena" di Ethereum sono rialzisti su Shiba Inu (Di venerdì 18 febbraio 2022) Gli investitori balena su Ethereum hanno messo Shiba Inu tra i primi 1000, dietro solo a Ether Le "balene" stanno cavalcando l'onda della maggiore adozione del token meme Gli investimenti di Shiba Inu da parte dei principali investitori di Ethereum sono in crescita. Il token è apparso spesso in precedenti occasioni come l'asset con la posizione più alta (oltre a ETH) tra i primi 1000 investimenti fatti dalle "balene" di Ethereum. Lo strumento di monitoraggio a catena WhaleStats ha osservato ieri che i possedimenti delle balene in Shiba Inu hanno superato ancora una volta i 2 miliardi di dollari. Shiba Inu, FTX e USD Coin sul radar delle balene di Ethereum L'esatta proprietà di ...

Ultime Notizie dalla rete : Gli investitori Bitcoin dimostra maggiore volatilità a causa delle tensioni geopolitiche ...sta aiutando la quotazione delle criptovalute che stanno subendo le indecisioni degli investitori. ... Ciò dimostra che gli elementi sopra citati hanno influenzato di non poco il suo andamento. ...

UniCredit, Agricole o dossier Mps: Bpm ancora al centro del risiko in Borsa Gli investitori scommettono che Banco Bpm sarà presto protagonista di un'operazione straordinaria. Del resto, da indiscrezioni, è emerso che l'istituto nelle scorse settimane era nel mirino di ...

Risparmio gestito: un legame consolidato con gli investitori italiani Bluerating.com Horizon Worlds: il social VR di Meta raggiunge i 300 mila utenti L’azienda ci crede moltissimo. Tanto che di recente ha anche mostrato una pubblicità durante il Super Bowl e incentrato le recenti riunioni con gli investitori sulla sua crescita. Che sta dando ...

Borsa: Europa incerta con Ucraina, Petrolio sotto 90 dollari ... Le Borse europee restano incerte e gli indici oscillano attorno alla parità mentre gli investitori continuano a monitorare la situazione in Ucraina, le cui evoluzioni appaiono ancora poco ...

