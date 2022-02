Giulia Grillo alla Repubblica: “Rinuncio al terzo mandato” (Di venerdì 18 febbraio 2022) ROMA – L’ex ministra della Salute e senatrice cinque stelle Giulia Grillo, in un’intervista rilasciata al quotidiano ‘La Repubblica’, dichiara che rinuncerà al terzo mandato da parlamentare perché “chi è troppo attaccato alla politica viene il dubbio che non abbia un altro mestiere di cui vivere”. Non è certamente il caso della Grillo, che di conseguenza tra alcuni mesi rimetterà il camice per tornare a fare il medico. E, sul suo canale Telegram, aggiunge: “Ultimamente non rilascio molte interviste, sono in un periodo di bilanci della mia vita personale e quindi anche politica”. Di conseguenza, nella chiacchierata con ‘Repubblica’ la Grillo ha voluto fare “qualche riflessione ad alta voce”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di venerdì 18 febbraio 2022) ROMA – L’ex ministra della Salute e senatrice cinque stelle, in un’intervista rilasciata al quotidiano ‘La’, dichiara che rinuncerà alda parlamentare perché “chi è troppo attaccatopolitica viene il dubbio che non abbia un altro mestiere di cui vivere”. Non è certamente il caso della, che di conseguenza tra alcuni mesi rimetterà il camice per tornare a fare il medico. E, sul suo canale Telegram, aggiunge: “Ultimamente non rilascio molte interviste, sono in un periodo di bilanci della mia vita personale e quindi anche politica”. Di conseguenza, nella chiacchierata con ‘’ laha voluto fare “qualche riflessione ad alta voce”. L'articolo L'Opinionista.

