Giudice serie A | Fiorentina - Udinese si giochi

(Di venerdì 18 febbraio 2022)va giocata. Lo ha deciso ilsportivo dellaA, Gerardo Mastrandrea, in merito al match non disputato lo scorso 6 gennaio per l'emergenza covid, invitando la Lega ...

Corriere dello Sport

Lo ha deciso ilsportivo Gerardo Mastrandrea.La decisione è arrivata dalsportivo in merito alla gara che non si è giocata lo scorso 6 ... Dopo la modifica ulteriore del protocollo dellaA non si dovrebbero riproporsi situazioni ...Cresce quindi il numero delle partita di serie A, riguardanti la ventesima giornata, che dovranno essere recuperate. Dopo aver scelto la linea del recupero per Udinese-Salernitana della diciannovesima ...La partita tra la Fiorentina e l'Udinese dovrà giocarsi. Lo ha stabilito il Giudice Sportivo come è emerso nella nota ufficiale pubblicata dalla Lega di Serie A. Il Giudice Sportivo, con un comunicato ...