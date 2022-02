Giro d’Italia 2022: ufficiale la rinuncia dell’Arkea-Samsic, spazio per le tre squadre italiane? (Di venerdì 18 febbraio 2022) Mancava solo l’ufficialità che è arrivata stamattina: l’Arkéa – Samsic, nonostante avesse il diritto di essere iscritta grazie al suo piazzamento nel ranking mondiale 2021, ha scelto di rinunciare alla prossima edizione del Giro d’Italia. Una notizia che può far felici le tre squadre Professional italiane: Bardiani CSF Faizanè, Drone Hopper – Androni ed Eolo – Kometa possono ambire alle tre Wild Card rimanenti. Le motivazioni della scelta della compagine francese in un comunicato: “Abbiamo grande rispetto per il Giro d’Italia, la sua società RCS e la sua storia, ma purtroppo quest’anno non correremo questo Grande Giro, come il nostro secondo posto nella classifica a squadre ci permetterebbe di fare. Quest’anno infatti ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 febbraio 2022) Mancava solo l’ufficialità che è arrivata stamattina: l’Arkéa –, nonostante avesse il diritto di essere iscritta grazie al suo piazzamento nel ranking mondiale 2021, ha scelto dire alla prossima edizione del. Una notizia che può far felici le treProfessional: Bardiani CSF Faizanè, Drone Hopper – Androni ed Eolo – Kometa possono ambire alle tre Wild Card rimanenti. Le motivazioni della scelta della compagine francese in un comunicato: “Abbiamo grande rispetto per il, la sua società RCS e la sua storia, ma purtroppo quest’anno non correremo questo Grande, come il nostro secondo posto nella classifica aci permetterebbe di fare. Quest’anno infatti ...

