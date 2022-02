Gino Paoli | «Ho venduto le mie canzoni | ora le potrebbero usare anche per lo spot della carta da cesso»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Il Venerdì di Repubblica intervista. Il tema è la vendita dei diritti dei propri brani. Racconta: «Il mio catalogo di allora l’ho già, tanto tempo fa, nel senso che era ereditato da altri, prima Ricordi, poi Cbs. Poi ho iniziato auna mia società di edizioni per depositare i brani». Ad esempio, “Il cielo in una stanza”, potrebbe essere usatoper unopubblicitario. Ma chiarisce: «Me lo chiedono prima. Io ho un agreement con la casa discografica per cui ascoltano prima me per sapere se va bene. Ma non ho mai detto di no perché non erano cose che potevano danneggiarmi». Ma non direbbe sì a tutto. «Posso dire una cosa buffa, per capirci: se vogliono usarle come pubblicità di unadaposso dire di no. Perché ...