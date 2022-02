GF Vip | Lulù Selassié è incinta? Impazza il gossip | ecco perché

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Nella Casa del Grande Fratello Vip 6 si è creato quello che Alex Belli definirebbe un misunderstanding. Nella notte, infatti, parlando con Miriana Trevisan,avrebbe dichiarato di esseredi due mesi e il pubblico è andato letteralmente in visibilio. Tanto più che negli ultimi tempi la principessa etiope soffre di nausea e non mangia gran parte dei cibi che mangiava prima. Eppure, per quanto tecnicamente sarebbe possibile visto che Manuel Bortuzzo estanno insieme da mesi e si suppone abbiano avuto rapporti intimi (anchelui aveva una camera tutta per sé dove dormiva anche la fidanzata), le cose non stanno così. Ascoltando attentamente l’audio della conversazione di Miriana e, si sente distintamente che in realtà la principessa etiope parla di un ...