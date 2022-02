Gf Vip | la reazione di Soleil alla sorpresa del fratellino di Sophie | cosa riprendono le telecamere

Advertising

zazoomblog : “Voglio andare via!” l’ultimatum di Delia a Alex: ecco la sua reazione al GF Vip - #“Voglio #andare #via!” #l’ulti… - Lorenzo83497205 : RT @VicolodelleNews: #GFVip 6, #Lulù e la sua sorprendente reazione dopo essere stata proclamata finalista… Per leggere qui ----> #fairylu… - Miami52481192 : RT @VicolodelleNews: #GFVip 6, #Lulù e la sua sorprendente reazione dopo essere stata proclamata finalista… Per leggere qui ----> #fairylu… - VicolodelleNews : #GFVip 6, #Lulù e la sua sorprendente reazione dopo essere stata proclamata finalista… Per leggere qui ---->… - blogtivvu : “Voglio andare via!”, l’ultimatum di Delia a Alex: ecco la sua reazione al GF Vip -

Ultime Notizie dalla rete : Vip reazione

L'ultima puntata in diretta del GFha regalato un momento di grande gioia a Sophie Codegoni. La ragazza infatti ha potuto rivedere e salutare il suo fratellino e ladi Soleil non è passata inosservata... Foto: Ufficio ...La duradi Signorini: 'Non sei gestibile' Gf, il provvedimento contro Basciano Tutto era cominciato per una discussione tra Sophie Codegoni e Lulù Selassiè per una tazza di cereali. Poi ...C’è stato anche un altro blocco intenso per la Casa: Alessandro Basciano è stato punito dal GF Vip. L’ex corteggiatore è finito in nomination d’ufficio per la sua reazione forte e quasi incontrollata ...Gli attenti amici dei social però, non si sono lasciati scappare di certo questa croccante interazione nella Casa del Grande Fratello Vip. La reazione di Alex Belli è stata immediata: Noi siamo forti ...