GF VIP, Basciano e Sophie litigano di nuovo nella notte: cosa è successo dopo il provvedimento della produzione (Di venerdì 18 febbraio 2022) dopo il provvedimento preso dal GF Vip nei confronti di Alessandro Basciano, lui e Sophie Codegoni litigano di continuo. Ancora una volta, tra i due c'è stato uno scontro piuttosto acceso che sta facendo discutere i fan. LEGGI ANCHE :– GF VIP, la frase di Katia su Sophie dopo il provvedimento contro Basciano: i fan non lo accettano Alessandro Basciano e Sophie Codegoni litigano ancora una volta. Tra i due è ormai guerra perenne dopo la nomination d'ufficio nei confronti dell'ex corteggiatore di U&D. Photo Credits: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy

