GF Vip | Alex Belli denigra Soleil davanti a Delia? Cosa è successo dopo la puntata con Manila | Miriana e Nathalie

Advertising

ParliamoDiNews : Gf Vip, tra Soleil Sorge e Alex Belli continua il tira e molla: le ultime novità #GrandeFratelloVip2021… - ilariadituccio : RT @IsaeChia: #GfVip 6, quarantaduesima puntata: Lulù Selassié seconda finalista, ennesimo confronto tra Alex Belli, Soleil Sorge e Delia D… - JusticieroLetal : RT @ricky_jc: @JusticieroLetal @DrHumbertoVliz1 @CarlosR84276915 @Deaquitemiro @LucaVillarrea12 @OmarOma64360171 @Nona07382913 @francesca_r… - coronaoso : RT @ricky_jc: @JusticieroLetal @DrHumbertoVliz1 @CarlosR84276915 @Deaquitemiro @LucaVillarrea12 @OmarOma64360171 @Nona07382913 @francesca_r… - gaucho_sdv : RT @ricky_jc: @JusticieroLetal @DrHumbertoVliz1 @CarlosR84276915 @Deaquitemiro @LucaVillarrea12 @OmarOma64360171 @Nona07382913 @francesca_r… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Alex

Grande Fratello2021, le pagelle: Soleil chiude amicizia conBelli, Manila crolla crisi di pianto Si è conclusa la 42esima puntata del Grande Fratello2021 , una puntata ricca di colpi di scena e litigi ...IL FACCIA A FACCIA CON- Anche Belli viene chiamato in Mistery e viene fatto mettere di fronte a Delia e a Soleil. Soleil dice che non è vero cheha già fatto la sua scelta, come da lui ...I telespettatori del GF Vip stanno discutendo vivamente riguardo all’atteggiamento di Alex Belli che sembra aver cominciato a pronunciare insulti nei confronti Soleil Sorge davanti alla compagna, ...Alfonso Signorini però non vuole sentir ragioni: «Sei poco gestibile». basciano prova a spiegarsi dicendo che si è chiarito con la codegoni e Alex Belli. «Sophie ti dovevi inca**are per come ti ha ...