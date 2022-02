Gf Vip | Alessandro Basciano abbandona la casa? La rabbia della sorella | ' Vergognatevi'

Advertising

reactvideosarch : potete andare a fare in culo alessandro basciano biliardo ride divertito grande fratello vip gfvip6 reaction video - ParliamoDiNews : GF Vip: Alessandro Basciano, dopo il provvedimento disciplinare, ha un crollo emotivo ma a consolarlo ci pensa lei!… - thepostea : Alessandro Basciano vuole lasciare la casa, la sorella contro il GF Vip: “Macchiate un ragazzo, vergogna” #gfvip… - ParliamoDiNews : Gf Vip 6, Sophie e Soleil commentano il provvedimento contro Alessandro #AlessandroBasciano #SoleilAnastasiaSorge… - gf_vip_news : TELEVOTO ?? (200 VOTI RICEVUTI) 1. CONTINUATE A VOTARE ?? 2. FATE GIRARE IL TWEET ?? 3.CITATE IL SONDAGGIO E USATE TA… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Alessandro

GFBasciano punito con la nomination vuole abbandonare la casa. Signorini 'Ce ne faremo una ragione'. Nel pomeriggio aveva avuto uno scatto d'ira molto forte contro Sophie e durante la ...Gfe Sophie è lite continua e Alfonso perde le staffe: 'Quello che vediamo è orrendo' La reazione del vippone Terminata la direttamanifesta tutto il suo disappunto: ' Ma ...Durante la 42esima puntata del Grande Fratello Vip 2021 la redazione del reality ha deciso di prendere un provvedimento disciplinare nei confronti di Alessandro Basciano per via del suo comportamento, ...Katia Ricciarelli fa discutere al Gf Vip per alcune parole pronunciate su Sophie Codegoni dopo la penalizzazione inflitta ad Alessandro Basciano. I telespettatori del programma non accettano le parole ...