GF Vip, Adriana Volpe si scaglia contro la gieffina: “Errore imperdonabile” (Di venerdì 18 febbraio 2022) È successo nell’ultima puntata del GF Vip 6, Adriana Volpe come non l’avete mai vista. Nel corso della puntata del GF Vip 6 condotto da Alfonso Signorini, Adriana Volpe ha… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 18 febbraio 2022) È successo nell’ultima puntata del GF Vip 6,come non l’avete mai vista. Nel corso della puntata del GF Vip 6 condotto da Alfonso Signorini,ha… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

PasqualeMarro : #AdrianaVolpe trascinata in tribunale dal concorrente del #GfVip - infoitcultura : GF Vip, Basciano alla gogna: Sonia e Adriana spietate, lui urla al complotto - ParliamoDiNews : GF Vip, Basciano alla gogna: Sonia e Adriana spietate, lui urla al complotto #adrianavolpe #AlessandroBasciano… - Pamo76 : Comunque come diceva Sonia e Adriana ci hanno preso in giro tutti ??! Sono degli attori e manipolatori… mamma mia… N… - CheDonnait : I look pazzeschi delle opinioniste del #gfvip -