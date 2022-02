Gf Vip 6, quarantaduesima puntata: Lulù Selassiè seconda finalista, ennesimo confronto tra Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran. I nominati sono… (Di venerdì 18 febbraio 2022) “Un’altra serata da vivere tutta d’un fiato” ha promesso Alfonso Signorini. E cosi è stato: la quarantaduesima puntata del Gf Vip 6 ha regalato tanti colpi di scena. Ma andiamo per ordine. La puntata è iniziata dando spazio al triangolo artistico più famoso d’Italia: quello tra Delia Duran, Soleil Sorge e Alex Belli. Inizialmente la Duran si è sbilanciata sul suo rapporto con Alex: Questo up and down fa parte del rapporto amoroso. Da quando lui è dentro la casa tutti i fraintendimenti si sono annullati perché in realtà è il cuore che comanda. Quando lo vedo negli occhi mi sciolgo come un burro. Alla bella venezuelana è stato però fatto vedere il video del buongiorno del Belli a ... Leggi su isaechia (Di venerdì 18 febbraio 2022) “Un’altra serata da vivere tutta d’un fiato” ha promesso Alfonso Signorini. E cosi è stato: ladel Gf Vip 6 ha regalato tanti colpi di scena. Ma andiamo per ordine. Laè iniziata dando spazio al triangolo artistico più famoso d’Italia: quello tra. Inizialmente lasi è sbilanciata sul suo rapporto con: Questo up and down fa parte del rapporto amoroso. Da quando lui è dentro la casa tutti i fraintendimenti si sono annullati perché in realtà è il cuore che comanda. Quando lo vedo negli occhi mi sciolgo come un burro. Alla bella venezuelana è stato però fatto vedere il video del buongiorno dela ...

