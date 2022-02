Gf Vip 6, la sorella di Alessandro Basciano infuriata dopo il provvedimento contro di lui: “Ci sono stati insulti razzisti, schiaffi, minacce…” (Video) (Di venerdì 18 febbraio 2022) Ieri sera Alessandro Basciano è stato protagonista di un provvedimento disciplinare preso dalla redazione del Grande Fratello Vip 6. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne è stato infatti ripreso dal padrone di Casa, Alfonso Signorini, per aver attuato un comportamento aggressivo nei confronti di Alex Belli. Inoltre, Basciano aveva violato una delle regole fondamentali del reality, ovvero quella di indossare perennemente il microfono, rifiutandosi anche dopo più richiami. Durante la diretta Alessandro si è detto incredulo, ma nonostante le sue scuse, il padrone di Casa ha visto doveroso il provvedimento disciplinare che in questo caso gli è costato una nomination d’ufficio. Sophie Codegoni aveva provato a difenderlo, spiegando che in quel caso era stata lei ad accendere ... Leggi su isaechia (Di venerdì 18 febbraio 2022) Ieri seraè stato protagonista di undisciplinare preso dalla redazione del Grande Fratello Vip 6. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne è stato infatti ripreso dal padrone di Casa, Alfonso Signorini, per aver attuato un comportamento aggressivo nei confronti di Alex Belli. Inoltre,aveva violato una delle regole fondamentali del reality, ovvero quella di indossare perennemente il microfono, rifiutandosi anchepiù richiami. Durante la direttasi è detto incredulo, ma nonostante le sue scuse, il padrone di Casa ha visto doveroso ildisciplinare che in questo caso gli è costato una nomination d’ufficio. Sophie Codegoni aveva provato a difenderlo, spiegando che in quel caso era stata lei ad accendere ...

