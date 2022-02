GF Vip 6 | il televoto ha deciso | Lulù Selassiè è la seconda finalista

(Di venerdì 18 febbraio 2022) La principessa etiope ha battuto Soleil Sorge e Katia Ricciarelli, guadagnandosi il secondo posto nella finale del 14 marzo. Standing ovation in studio e sul web, dove in tanti sostenevano la concorrente. Manuel e Clarissa, la sorella eliminata nelle puntate precedenti, esultano stringendosi in un abbraccio. L'articolo proviene da DireDonna.

Manila Nazzaro , una delle concorrenti del ' Grande Fratello', sta passando un periodo abbastanza duro. La showgirl si ritrova catapultata al centro delle ...con lui e poi mandarlo al: 'È ...Lulù Selassié è la seconda finalista del 'GF' Nonostante il forte desiderio di Soleil nell'...corteggiatrice di 'Uomini e Donne' deve registrare la sua seconda sconfitta consecutiva al, ...La puntata del Grande Fratello Vip del 17 febbraio è stata ... Se il pubblico da casa, grazie al televoto, ha deciso che il secondo concorrente ad andare direttamente in finale è Lulù Selassiè, gli ...La notizia però non è stata digerita benissimo da tutti e prima di annunciare l’esito del televoto, Alfonso Signorini aveva mandato in onda una clip in cui si mostrava Katia e Soleil sul letto intente ...