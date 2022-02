Gdf Ragusa | da Malta a Pozzallo con 230 mila euro nella ruota di scorta FOTO

(Di venerdì 18 febbraio 2022)– Daimportava denaro occultandolodi. Al porto dila Guardia di Finanza e l’agenzia delle Dogane sequestrano ad un italiano oltre 230in contanti. Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di prevenzione e contrasto ai traffici illeciti, alle prime luci dell’alba del 12 febbraio u.s., i militari della Tenenza di, coordinati dal sovraordinato Gruppo, unitamente ai funzionari dell’Agenzia delle Dogane – SOT dihanno individuato e sottoposto a controllo un soggetto di origini catanesi che, alla guida di un autoveicolo appena sbarcato dal catamarano veloce proveniente da, è stato trovato in possesso di circa 500 ...

