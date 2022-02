Fremantle si prende Cinecittà

(Di venerdì 18 febbraio 2022)Accordo per l’affitto di sei teatri di posa Corriere della sera, pagina 9, di Stefania Ulivi. Affitto continuativo di sei teatri di posa negli storici studios romani di via Tuscolana 1055, utilizzo di locali, sartorie, attrezzerie, post-produzione digitale e in pellicola 16mm e 35mm per la produzione internazionale di film, programmi e serie tv. Con l’obiettivo di intercettare il maggior numero di progetti internazionali in campo audiovisivo nei prossimi anni e favorirne la realizzazione a Roma coinvolgendo le tante figure professionali disponibili nella capitale. È un accordo quadro quinquennale quello annunciato ieri traspa e. «I talenti italiani e internazionali che lavorano conhanno bisogno di un luogo dove realizzare le loro idee, i loro ...

Queste immagini le ha pensate e assemblate Daniele Luchetti , cheil testimone da Saverio ... Storia di chi fugge e chi resta è Una produzione Fandango, The Apartment,e Wildside, in ...... ma anche la stessa produzione, ovvero Fandango, The Apartment,e Wildside in ... La Ferrantesul serio temi come l'autenticità e il femminile e li tratta in maniera anti ideologica ...Fremantle prende in affitto continuativo 6 teatri di posa a Cinecittà. Il produttore di film, serie tv e documentari ha firmato con gli Studios romani un accordo quadro di 5 anni, che comprende anche ...