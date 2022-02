Freedom Convoy Canada, arrestata la leader della protesta: «Non ho paura» (Di venerdì 18 febbraio 2022) Tamara Lich, una delle leader della protesta contro le restrizioni anti Covid in Canada, è stata arrestata dalla polizia nelle scorse ore. La donna non ha opposto resistenza. Le proteste dei No vax vanno avanti da settimane in Canada, con i manifestanti che occupano le strade e i ponti del Paese. Poco tempo prima, di fronte a un ultimatum imposto dalla polizia ai manifestanti, Lich ha pubblicato sui social un video in cui definisce il suo arresto «inevitabile»: ma voglio che sappiate che non ho paura, dice tra le lacrime. Un altro leader della protesta, Chris Barber, era già stato arrestato. Tamara Lich ha 47 anni ed è la chitarrista in un gruppo rock dell’Alberta rurale. Con la lotta no vax è riuscita a raccogliere, ... Leggi su open.online (Di venerdì 18 febbraio 2022) Tamara Lich, una dellecontro le restrizioni anti Covid in, è statadalla polizia nelle scorse ore. La donna non ha opposto resistenza. Le proteste dei No vax vanno avanti da settimane in, con i manifestanti che occupano le strade e i ponti del Paese. Poco tempo prima, di fronte a un ultimatum imposto dalla polizia ai manifestanti, Lich ha pubblicato sui social un video in cui definisce il suo arresto «inevitabile»: ma voglio che sappiate che non ho, dice tra le lacrime. Un altro, Chris Barber, era già stato arrestato. Tamara Lich ha 47 anni ed è la chitarrista in un gruppo rock dell’Alberta rurale. Con la lotta no vax è riuscita a raccogliere, ...

