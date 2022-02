Francesco Greco consigliere alla legalità del Comune di Roma

(Di venerdì 18 febbraio 2022) “Sono onorato cheabbia accettato questo incarico didella, della trasparenza, della prevenzione della corruzione, del contrasto all’evasione. Poter contare su una professionalità di questo livello mi dà gioia e soddisfazione”. Lo ha detto il sindaco diRoberto Gualtieri presentando l’ex capo della Procura di Milanocome. ”Cercheremo di concentrare il lavoro su due aspetti: prevenzione della corruzione e trasparenza delle procedure, abbiamo davanti a noi obiettivi ambiziosi in termini di investimenti, come Pnrr e Giubileo, e ciò richiede massima attenzione affinché la rapidità si accompagni. Stipuleremo accordi e ...

Advertising

DODO_from_roma : RT @lucianocapone: Piercamillo Davigo andava in tv a dire che nel caso Amara lui ha rispettanto le regole, mentre il procuratore Francesco… - _Arlon : RT @valigiablu: Loggia Ungheria, Piercamillo Davigo rinviato a giudizio con l’accusa di rivelazione di segreto d’ufficio. Archiviata la pos… - valigiablu : Loggia Ungheria, Piercamillo Davigo rinviato a giudizio con l’accusa di rivelazione di segreto d’ufficio. Archiviat… - defra_andrea : RT @lucianocapone: Piercamillo Davigo andava in tv a dire che nel caso Amara lui ha rispettanto le regole, mentre il procuratore Francesco… -

Ultime Notizie dalla rete : Francesco Greco

Il giudice ha disposto che dovrà essere un collegio a stabilire se - come hanno ipotizzato i pm DonatoMilanese, con il procuratorePrete - Davigo abbia davvero ...E così arriva da Milano, al termine di uno scontro tempestoso sulla Loggia Ungheria (Parioli…), procuratore della Repubblica, che ha cessato la sua carriera in toga. Dopo Mani ...Il legale in aula aveva sottolineato le «contraddizioni» che a suo avviso sono emerse dal capo d’imputazione stilato dai pm Donato Greco e Francesco Milanesi, precisando come «faccia sorridere ...in foto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, con il magistrato Francesco Greco, nel giorno della presentazione alla stampa nelle vesti di consigliere alla legalità della Capitale “Sono onorato che ...