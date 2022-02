Fosca Innocenti anticipazioni: la trama del secondo appuntamento con il personaggio di Vanessa Incontrada (Di venerdì 18 febbraio 2022) Vanessa Incontrada torna a vestire i panni di Fosca Innocenti nel secondo appuntamento con la nuova fiction di Canale5. Il vicequestore di Arezzo dovrà risolvere un nuovo delicato caso nella sua cittadina quando verrà uccisa una sua amica di vecchia data. Il suo olfatto sopra la media le consentirà di andare a caccia di indizi invisibili o sottovalutati dai suoi colleghi, condendo il tutto con grande acume e determinazione. La fiction che prende il titolo dal nome della sua protagonista torna sulla rete ammiraglia della Mediaset a partire dalle ore 21:30 circa con il suo secondo episodio dal titolo di La notte degli imbrogli. Scopri le anticipazioni della trama della seconda puntata. Fosca ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 18 febbraio 2022)torna a vestire i panni dinelcon la nuova fiction di Canale5. Il vicequestore di Arezzo dovrà risolvere un nuovo delicato caso nella sua cittadina quando verrà uccisa una sua amica di vecchia data. Il suo olfatto sopra la media le consentirà di andare a caccia di indizi invisibili o sottovalutati dai suoi colleghi, condendo il tutto con grande acume e determinazione. La fiction che prende il titolo dal nome della sua protagonista torna sulla rete ammiraglia della Mediaset a partire dalle ore 21:30 circa con il suoepisodio dal titolo di La notte degli imbrogli. Scopri ledelladella seconda puntata....

Advertising

infoitinterno : Fosca Innocenti, tutti i segreti del look del personaggio di Vanessa Incontrada - pomeriggio5 : A #Pomeriggio5 @Francescoarca1 vi ricorda il secondo appuntamento con la fiction Fosca Innocenti questa sera su… - GmFabrizio : RT @bubinoblog: FOSCA INNOCENTI: IL PASSATO BUSSA ALLA PORTA DI FOSCA MENTRE COSIMO STA PER PARTIRE - GuidaTVPlus : 18-02-2022 21:46 #Canale5 Fosca Innocenti - PrimaTv #Poliziesco,commedia #Fiction #StaseraInTV - bubinoblog : FOSCA INNOCENTI: IL PASSATO BUSSA ALLA PORTA DI FOSCA MENTRE COSIMO STA PER PARTIRE -