Forza Italia e Iv vogliono riprocessare Report. Ma Ranucci è già stato archiviato. Nel 2014 la Vigilanza si occupò del video farlocco. Scagionando il giornalista a cui fece pure i complimenti (Di venerdì 18 febbraio 2022) Avviata in Commissione Vigilanza la discussione sul cosiddetto caso Report, sul video del 2014 rilanciato dal Riformista (leggi l’articolo) e relativo a presunti comportamenti opachi del conduttore Sigfrido Ranucci nella ricerca di notizie sull’ex sindaco di Verona e ormai anche ex leghista Flavio Tosi, il presidente azzurro Alberto Barachini ha sostenuto che si tratta di vicende che “meritano di essere attentamente approfondite”. Nel 2014 la Vigilanza si occupò del video farlocco Scagionando Ranucci Nella lettera inviata all’amministratore delegato Rai, Carlo Fuortes, e alla presidente Marinella Soldi, ha pure evidenziato come il video faccia ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 18 febbraio 2022) Avviata in Commissionela discussione sul cosiddetto caso, suldelrilanciato dal Riformista (leggi l’articolo) e relativo a presunti comportamenti opachi del conduttore Sigfridonella ricerca di notizie sull’ex sindaco di Verona e ormai anche ex leghista Flavio Tosi, il presidente azzurro Alberto Barachini ha sostenuto che si tratta di vicende che “meritano di essere attentamente approfondite”. NellasidelNella lettera inviata all’amministratore delegato Rai, Carlo Fuortes, e alla presidente Marinella Soldi, haevidenziato come ilfaccia ...

