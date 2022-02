Formazioni ufficiali Juventus-Torino | Serie A 2021 2022

Leggi su sportface

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Ledi, match valido per la 26esima giornata della. Ritorna il campionato dopo il turno infrasettimanale di Champions League con la squadra di Allegri che prosegue nella lotta al quarto posto con l’Atalanta. Juric ritrova Belotti in buona forma e vuole fare lo scherzo ai rivali nel Derby della Mole. Appuntamento alle ore 20:45 di venerdì 18 febbraio. Queste le scelte dei due tecnici.– in attesa– in attesa SportFace.