Ford Everest - Conto alla rovescia per l' arrivo della nuova serie - VIDEO

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Laè pronta a svelare lagenerazione dell'. Il debutto è fissato per il 1 marzo e oggi siamo in grado di vedere un'anteprimaSuv. La base del progetto è la stessa del nuovoRanger appena presentato, che a sua volta condivide la piattaforma anche con il nuovo Volkswagen Amarok. Sette posti senza compromessi. Tra le caratteristiche salienti dell'figurano i sette posti su tre file, il passo allungato di 50 mm per offrire maggiore spazio interno, il look ancora più aggressivo e il netto miglioramento del livello di finitura interna, mentre sul frontemeccanica le opzioni dovrebbero essere le stesse del Ranger, con motori differenti in base al mercato di destinazione. Il design segue lo stile del pick-up ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ford Everest

Quattroruote

... regia di Paul Verhoeven (2000) Killing Point - Il prezzo del tradimento, regia di Christian(... regia di Paul Thomas Anderson (2014) Sicario , regia di Denis Villeneuve (2015), regia di ...... regia di Paul Verhoeven (2000) Killing Point - Il prezzo del tradimento, regia di Christian(... regia di Paul Thomas Anderson (2014) Sicario , regia di Denis Villeneuve (2015), regia di ...La Ford è pronta a svelare la nuova generazione dell'Everest. Il debutto è fissato per il 1 marzo e oggi siamo in grado di vedere un'anteprima della nuova Suv. La base del progetto è la stessa del ...Ford is set to unveil its redesigned Everest on March 1, the automaker has confirmed. The Everest is a three-row, mid-size SUV based on the updated T6 body-on-frame platform that debuted in the Bronco ...