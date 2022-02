Fondazione Vittorio Occorsio e Forestami insieme per sostenibilità e legalità (Di venerdì 18 febbraio 2022) (Adnkronos) – La Fondazione Vittorio Occorsio, eretta in ricordo del giudice Vittorio Occorsio (ucciso a Roma nel 1976 dal gruppo terroristico neofascista “Ordine Nuovo”) con l’obiettivo di diffondere una sensibilità attiva per la legalità in tutte le sue forme tramite la memoria e l’esempio delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, e Forestami, il progetto promosso da Città metropolitana di Milano, Comune di Milano, Regione Lombardia, Parco Nord Milano, Parco Agricolo Sud Milano, ERSAF e Fondazione di Comunità Milano, che prevede la messa a dimora di 3 milioni di alberi entro il 2030 per far crescere il capitale naturale, pulire l’aria, migliorare la vita della grande Milano e contrastare gli effetti del cambiamento climatico, ... Leggi su italiasera (Di venerdì 18 febbraio 2022) (Adnkronos) – La, eretta in ricordo del giudice(ucciso a Roma nel 1976 dal gruppo terroristico neofascista “Ordine Nuovo”) con l’obiettivo di diffondere una sensibilità attiva per lain tutte le sue forme tramite la memoria e l’esempio delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, e, il progetto promosso da Città metropolitana di Milano, Comune di Milano, Regione Lombardia, Parco Nord Milano, Parco Agricolo Sud Milano, ERSAF edi Comunità Milano, che prevede la messa a dimora di 3 milioni di alberi entro il 2030 per far crescere il capitale naturale, pulire l’aria, migliorare la vita della grande Milano e contrastare gli effetti del cambiamento climatico, ...

