Fiorentina-Udinese | niente 3-0 a tavolino | per il giudice sportivo la partita va giocata

Leggi su sportface

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Ildella Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha deliberato sulla situazione relativa anon disputata il 6 gennaio per la decisione dell’Asl di Udine di mettere in quarantena la squadra friulana per i tanti casi Covid. La decisione era attesa da diverso tempo ed è oggi arrivata: ebbene, l’incontro va disputato regolarmente e non saranno applicati 3-0 ae -1 in classifica. Questo perché ilha riscontrato, consultando tutte le carte annesse a questa vicenda, le cause di forza maggiore per il club di Pozzo, che non aveva la possibilità materiale di viaggiare in direzione Firenze per disputare la. Adesso la “palla” passa alla Lega Serie A, che dovrà stabilire come ...