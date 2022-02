Fiorentina - Udinese da recuperare | niente 3 - 0 a tavolino La decisione del giudice sportivo

Advertising

messveneto : Niente sconfitta a tavolino, Fiorentina-Udinese si deve giocare: per il Giudice sportivo nessun addebito al club fr… - serieAnews_com : ??#GiudiceSportivo, la decisione: #FiorentinaUdinese va giocata, nessuno 3-0 a tavolino per i viola - serieB123 : Fiorentina-Udinese va giocata, la decisione del giudice sportivo della serie A - UFiorentina : ? ULTIM'ORA ?Il giudice sportivo ha deciso che #FiorentinaUdinese si dovrà rigiocare, in programma il 6 gennaio e… - corrierefirenze : La Asl di competenza aveva impedito alla squadra friulana di effettuare la trasferta e raggiungere Firenze per gioc… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Udinese

, non disputata il 6 gennaio per la mancata presentazione della squadra friulana allo stadio Franchi "per cause di forza maggiore" (il provvedimento della Asl dopo i tanti ...... Milan 55 punti; Inter* 54; Napoli 53; Juventus 46; Atalanta* 44; Lazio 42; Roma 40;* 39; Verona 36; Torino* 32; Empoli 31; Sassuolo 30; Bologna* 28; Spezia 26;** 24; Sampdoria 23; ...Questa sera alle 20,45 andrà in scena il derby della Mole all'Allianz Stadium, con una Juventus che punta a proseguire la serie positiva anche in vista della Champions ed un Torino che punta ...Firenze, 18 febbraio 2022 - Niente 3-0 a tavolino per Fiorentina-Udinese. Il giudice sportivo Gerardo Mastrandea ha deciso che la partita, non disputata lo scorso 6 gennaio per i casi Covid che ...