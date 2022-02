Fiorentina, futuro Odriozola: l’agente a Firenze (Di venerdì 18 febbraio 2022) La Fiorentina vuole tenere Odriozola e anche per questo l’agente dello spagnolo è a Firenze. Il giocatore è disponibile a restare La Fiorentina vuole a tutti i costi tenere il terzino Odriozola. Nelle ultime settimane sta crescendo a suon di prestazioni positive e i viola vorrebbero già trattare il rinnovo. A tal proposito, come riporta La Nazione, l’agente dello spagnolo sarebbe a Firenze per parlare con la società e capire i margini di trattativa con il Real Madrid. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 18 febbraio 2022) Lavuole teneree anche per questodello spagnolo è a. Il giocatore è disponibile a restare Lavuole a tutti i costi tenere il terzino. Nelle ultime settimane sta crescendo a suon di prestazioni positive e i viola vorrebbero già trattare il rinnovo. A tal proposito, come riporta La Nazione,dello spagnolo sarebbe aper parlare con la società e capire i margini di trattativa con il Real Madrid. L'articolo proviene da Calcio News 24.

