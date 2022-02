Fibromialgia, indagine rivela i bisogni dei pazienti (Di venerdì 18 febbraio 2022) Roma, 18 feb. (Adnkronos Salute) - Dolori diffusi in tutto il corpo, in particolare schiena e cervicale, stanchezza, insonnia, depressione e ansia. La Fibromialgia è una patologia insidiosa che colpisce circa 2 milioni di italiani, generalmente di mezz'età, ma soprattutto le donne in età lavorativa di circa 40 anni, compromettendo fortemente la qualità di vita. Per meglio comprendere questa patologia ancora troppo poco conosciuta è stata condotta una survey quantitativa dall'Istituto Piepoli, in collaborazione con Aisf Odv e il contributo non condizionante di Alfasigma. L'indagine ha previsto la realizzazione di 1.148 interviste, per testare il grado di consapevolezza, conoscere meglio i bisogni e migliorare i percorsi di cura dei pazienti. Un paziente su due affetto da Fibromialgia ritiene di avere ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 febbraio 2022) Roma, 18 feb. (Adnkronos Salute) - Dolori diffusi in tutto il corpo, in particolare schiena e cervicale, stanchezza, insonnia, depressione e ansia. Laè una patologia insidiosa che colpisce circa 2 milioni di italiani, generalmente di mezz'età, ma soprattutto le donne in età lavorativa di circa 40 anni, compromettendo fortemente la qualità di vita. Per meglio comprendere questa patologia ancora troppo poco conosciuta è stata condotta una survey quantitativa dall'Istituto Piepoli, in collaborazione con Aisf Odv e il contributo non condizionante di Alfasigma. L'ha previsto la realizzazione di 1.148 interviste, per testare il grado di consapevolezza, conoscere meglio ie migliorare i percorsi di cura dei. Un paziente su due affetto daritiene di avere ...

