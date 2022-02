Ferrara boccia Vlahovic | ‘Quando incontra difensori come Bremer si innervosisce’

Advertising

Carlino_Ferrara : Biometano, la giunta boccia l’impianto di Apis -

Ultime Notizie dalla rete : Ferrara boccia

Estense.com

... chieste dalla popolazione da anni, per garantire la sicurezza del traffico locale, e a sborsare altri 200.000 euro per ulteriori misure decise dal Comune di. Accanto a questo, la società ...... cioè verso la fine di ogni set, emerge la concentrazione, la capacità di giocare unacon un ... Luraghi/Savoretti (MI) "/Noviello/Santoriello (SA) 8 - 2 8 - 6 Viscusi (MI) " Scolletta (SA)...Ciro Ferrara commenta a DAZN la prova incolore di Vlahovic: “Quando incontra difensori di questo tipo magari si innervosisce un pochino, ma le difficoltà ci sono state per tutti gli attaccanti della ...All. Corrent Spal: Rigon, Saio, Csinger, Breit (65’ Nador), Forapani, Mihai (92’ Meneghini), Martini, Borsoi, Noireau-Dauriat (65’ Boccia), Wilke Braams (83’ Traorè), Orfei (83’ Fiori). All. Mandelli ...