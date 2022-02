Fenomenologia Bortone. La formula segreta di un successo

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Una musichetta allegra e mai invasiva, un “bentornatiii!” che ti fa sentire subito accolto e protetto in uno studio televisivo trasformato in un loft colorato con uno stile e un design che ricorda un po’ Depero, un po’ Lodola, a tratti persino Balla. Siamo a Oggi è un altro giorno, il programma/sorpresa di Rai 1, il più seguito in Italia con il 14 per cento di media di share, il miglior risultato da nove anni a questa parte in una fascia oraria non facile e difficile da rialzare. A condurlo – dal lunedì al venerdì alle 14 – è lei, the one and only Serenache, nel giro di un anno, è riuscita dove altri avevano soltanto osato – o quantomeno provato – ottenendo oltre l’immaginabile, con un programma che chiude ogni giorno superando sempre il 20 per cento e i due milioni di telespettatori. “Sono molto contenta di questi risultati e come me, tutte le persone ...