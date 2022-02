Feltri, Mani Pulite “graziò” solo i comunisti: “Chiesi il motivo a di Pietro e lui…” (Di venerdì 18 febbraio 2022) Fa bene Vittorio Feltri a ribarirlo anche a trent’ anni dall’inizio di Mani Pulite. Il pool che indagò sui partiti poi spazzati via dal ciclone delle inchieste salvò solo l’ allora partito comunista poi Pds. E a tal proposito il direttore editoriale di Libero fornisce anche una rivelazione interessante per mettere a posto le tessere di un mosaico composito. Già, si tratta di una circostanza che i più trascurano, “un particolare su cui tutt’ ora si sorvola, quasi fosse una sciocchezza”. E invece trattasi di un particolare rilevantissimo. Feltri: Mani Pulite salvò i comunisti. “Di Pietro mi disse…” Scrive Feltri: “Antonio (Di Pietro, ndr), cioè il Pm paragonato alla Madonna, era mio amico e mi confidò ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 18 febbraio 2022) Fa bene Vittorioa ribarirlo anche a trent’ anni dall’inizio di. Il pool che indagò sui partiti poi spazzati via dal ciclone delle inchieste salvòl’ allora partito comunista poi Pds. E a tal proposito il direttore editoriale di Libero fornisce anche una rivelazione interessante per mettere a posto le tessere di un mosaico composito. Già, si tratta di una circostanza che i più trascurano, “un particolare su cui tutt’ ora si sorvola, quasi fosse una sciocchezza”. E invece trattasi di un particolare rilevantissimo.salvò i. “Dimi disse…” Scrive: “Antonio (Di, ndr), cioè il Pm paragonato alla Madonna, era mio amico e mi confidò ...

