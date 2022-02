Fargo 5 | annunciata la produzione della nuova stagione

(Di venerdì 18 febbraio 2022) FX ha annunciato ufficialmente ladi5, laserie antologica sviluppata da Noah Hawley.5 verrà realizzata: la quintaserie antologica è stataufficialmente da FX. Il nuovo capitolo del progetto è stato sviluppato dal creatoreserie Noah Hawley e i primi dettagli rivelano in che periodo storico sarà ambientato. Gli eventiquintadisi svolgeranno nel 2019 e FX ha solo anticipato che la storia sarà legata a un rapimento, che non è un rapimento, e alla domanda "Cosa accadrebbe se tua moglie non fosse tua moglie?". Il nuovo capitoloserie sarà prodotto da ...

