F1 | presentazione Mercedes 2022 in tv oggi | orario | diretta streaming e anticipazioni

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Dopo ladella Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz, è il momento delladi Lewis Hamilton e George Russell. La scuderia di Brackley è pronta a scoprire i veli della monoposto con cui correrà il Mondiale. L’evento è in programma nella giornata odierna, venerdì 18 febbraio, a partire dalle ore 10:00 su tutte le piattaforme social della Scuderia, sui suoi profili Facebook, Twitter e YouTube, oltre che sui canali della-AMG e su altri “broadcaster selezionati”, come si legge sul sito ufficiale. Un collegamento, attualmente previsto per le 10:30, verrà offerto anche da Sky, tramite il canale dedicato Sky Sport F1 al numero 207 del telecomando. SEGUI IL LIVE SportFace.