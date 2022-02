F1, il confronto tra la nuova Ferrari e la Mercedes. Rossa più estrema, ma opportuno attendere… (Di venerdì 18 febbraio 2022) Una due-giorni molto attesa quella del 17-18 febbraio in cui Ferrari e Mercedes si sono presentate e non hanno giocato a carte scoperte o quasi… Ieri la scuderia di Maranello ha svelato la sua nuova monoposto che prenderà parte al Mondiale 2022 di F1, la F1-75 dedicata al 75° anniversario dell’azienda. Ebbene il progetto è stato presentato all’insegna e dell’innovazione. Si parla di doppio fondo, ma interpretato in maniera particolare perché l’undercut sotto alla pancia è meno scavato di quanto non lo sia ad esempio su altre monoposto come Aston Martin e Alfa Romeo che hanno adottato questa filosofia in toto. Da notare anche una specie di seconda zona Coca Cola che sfrutta un cofano motore incredibilmente aderente alla meccanica della power unit 066/7 secondo una logica di rastremazione estrema. E poi l’aspetto che ha ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 febbraio 2022) Una due-giorni molto attesa quella del 17-18 febbraio in cuisi sono presentate e non hanno giocato a carte scoperte o quasi… Ieri la scuderia di Maranello ha svelato la suamonoposto che prenderà parte al Mondiale 2022 di F1, la F1-75 dedicata al 75° anniversario dell’azienda. Ebbene il progetto è stato presentato all’insegna e dell’innovazione. Si parla di doppio fondo, ma interpretato in maniera particolare perché l’undercut sotto alla pancia è meno scavato di quanto non lo sia ad esempio su altre monoposto come Aston Martin e Alfa Romeo che hanno adottato questa filosofia in toto. Da notare anche una specie di seconda zona Coca Cola che sfrutta un cofano motore incredibilmente aderente alla meccanica della power unit 066/7 secondo una logica di rastremazione. E poi l’aspetto che ha ...

Advertising

realvarriale : Dopo il doppio confronto tra @Inter e @sscnapoli 3 considerazioni: @inter,sotto nelle 2 partite,è caratterialmente… - bonaldo_mattia : RT @deadlinex: Ed anche le immagini stampa sono out. Continuo davvero ad essere sconvolto da quanto Ferrari sia diversa al fronte. E non pa… - Politica__Mente : RT @mara_carfagna: Roma, con la sua bellezza e contraddizioni, è un importante laboratorio della Coesione per abbattere le disuguaglianze t… - Mondadori : Attraverso una storia d’amore unica e commovente che mette a confronto la mentalità occidentale con quella oriental… - OA_Sport : #F1 Confronto Ferrari-Mercedes nella presentazione: la F1-75 si presenta più estrema, ma la W13 colpisce per il fon… -