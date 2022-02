F1: Hamilton pronto a combattere nella nuova stagione, 'mai detto che mi sarei fermato' (Di venerdì 18 febbraio 2022) Roma, 18 feb. (Adnkronos) - Il pilota della Mercedes Lewis Hamilton dice di essere pronto a lottare per i titoli nella prossima stagione dopo aver affrontato la controversa perdita del campionato piloti nell'ultima gara dello scorso anno. "Non ho mai detto che mi sarei fermato", ha detto il 37enne Hamilton al lancio della Mercedes W13, aggiungendo che è stato un "privilegio" lavorare con il team. "Ovviamente è stato un momento difficile per me, dovevo fare un passo indietro e concentrarmi sull'essere presente con la mia famiglia intorno a me". Hamilton avrebbe potuto aggiudicarsi un ottavo titolo piloti da record nel 2021 fino a quando non è stato superato dalla Red Bull di Max Verstappen nell'ultimo giro del Gran ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 febbraio 2022) Roma, 18 feb. (Adnkronos) - Il pilota della Mercedes Lewisdice di esserea lottare per i titoliprossimadopo aver affrontato la controversa perdita del campionato piloti nell'ultima gara dello scorso anno. "Non ho maiche mi", hail 37enneal lancio della Mercedes W13, aggiungendo che è stato un "privilegio" lavorare con il team. "Ovviamente è stato un momento difficile per me, dovevo fare un passo indietro e concentrarmi sull'essere presente con la mia famiglia intorno a me".avrebbe potuto aggiudicarsi un ottavo titolo piloti da record nel 2021 fino a quando non è stato superato dalla Red Bull di Max Verstappen nell'ultimo giro del Gran ...

