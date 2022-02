Everton | il timore di Richarlison | «Se il Liverpool vince la Champions | ci prenderanno in giro»

(Di venerdì 18 febbraio 2022) L’attaccante dell’si è detto preoccupato per l’ipotetica vittoria dellada parte del, attaccante del Brasile e dell’, in una intervista a TNT Sports ha svelato di essere preoccupato per una ipotetica vittoria dellaLeague da parte del. LE PAROLE – «Se parliamo delle squadre qui dell’Inghilterra, preferirei che ilnonsse laLeague. Perché che ci piaccia o no, loro sono i nostri rivali. Non vogliamo che loro vincano. Perché ci saranno per noi tutti i tipi di battute. I tifosi delsi rivolgerebbero sui social media a noi per prenderci in. Quindi, ...

Nessun timore: 'E' una di quelle partite che agli occhi della gente, soprattutto dei nostri ... Qui scelta facile, combattere, vincere, non mollare", Lampard nuovo manager Everton, ufficiale.