Europa League | l’Atalanta vince in rimonta Lazio ko

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Grande prova di carattere della squadra dell'Atalanta che batte l'Olympiacos 2-1 innell'andata dei playoff di. La squadra di Gasperini che domina ma va sotto nel primo tempo: l`Olympiacos segna con una conclusione di Soares. L`Atalanta preme ma è poco lucida in fase di finalizzazione. Nella ripresa i nerazzurri attaccano e trovano due reti in due minuti: Djimsiti è il protagonista assoluto. Prima pareggia di testa e poi beffa Vaclik con una conclusione dall`interno dell`area di rigore.Va male invece alla. Il primo round degli spareggi va al Porto che batte la squadra di Sarri 2-1. Laparte bene e sblocca al 23' con Zaccagni di tacco. Poco dopo palla gol Milinkovic-Savic. Al 37' pari di testa di Toni Martinez che, nella ripresa, ribalta tutto con un altro gol in area ...

... Fabio Vieira, Galeno, Evanilson (P), Milinkovic - Savic, Zaccagni (L) RECUPERO: pt 2', st Dove vederla in tv e diretta streaming Porto - Lazio, spareggio per gli ottavi di finale didi ...Sconfitta, ma a testa alta e con il discorso qualificazione ancora aperto. Maurizio Sarri è comunque soddisfatto dopo la partita contro il Porto , persa 2 - 1 dalla Lazio dopo una buona prestazione: '...Andrè Frank Zambo Anguissa, centrocampista del Napoli, ha commentato sui social il pari contro il Barcellona: "Match difficile contro una buona squadra", pubblicando alcune immagini della sfida del ..."Con il nuovo regolamento un risultato che poteva essere buono ora non lo è più". Al termine di un match che ha visto la sua Lazio prima andare in vantaggio, e poi subire la rimonta del Porto, il ...