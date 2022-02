Eurocrazia deluxe

Leggi su panorama

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Nonostante i disastri del Covid in economia e la frenata della ripresa, le risorse destinate alle istituzioni dell’Unione sono in crescita. Per il 2022 +402 milioni di euro, per un bilancio di previsione di 10,4 miliardi. E al di là delle spese legittime, nel corposo documento si scoprono anche «voci» che instillano un dubbio: se nelle sedi del potere continentale sia nota l’espressione «spending review»... Quattrocentodue milioni di euro. Una cifra che fa impressione, non c’è dubbio. Specie se si considera che non parliamo del costo di una delle istituzioni che compongono il magico mondo dell’Unione europea, ma «solo» la differenza tra le uscite del 2021 e quelle del 2022. Impossibile? Non per l’Ue. Panorama ha consultato i dettagliati bilanci di previsione per quest’anno. Le cifre sono da capogiro: alla voce «pubblica amministrazione europea» si stimano spese per 10.845.262.174 - ...