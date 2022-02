Euro: Mara Venier madrina per il via celebrazioni dei 20 anni promosse da Aerec (Di venerdì 18 febbraio 2022) Roma, 18 feb. (Labitalia) - Sarà Mara Venier, l'amatissima conduttrice televisiva di “Domenica In”, a fare da madrina per l'apertura delle “celebrazioni ufficiali per la Lira italiana e l'Euro”, lunedì 28 febbraio alle ore 12 a Roma, con il simbolico lancio di vecchie monete in Lire nella storica Fontana di Trevi, ripetendo il gesto di Alberto Sordi nella stessa data di esattamente vent'anni fa. La presenza della popolare attrice e conduttrice tv, veneziana di nascita e romana di adozione, suggella un ideale gemellaggio e trait-d'union tra le città di Roma e Venezia, dove nel 1472 venne coniata la prima Lira della storia italiana. “Se potessi avere 1.000 lire al mese...”. Così la banda dell'Arma dei Carabinieri suonava lo storico brano che vent'anni fa fece commuovere ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 febbraio 2022) Roma, 18 feb. (Labitalia) - Sarà, l'amatissima conduttrice televisiva di “Domenica In”, a fare daper l'apertura delle “ufficiali per la Lira italiana e l'”, lunedì 28 febbraio alle ore 12 a Roma, con il simbolico lancio di vecchie monete in Lire nella storica Fontana di Trevi, ripetendo il gesto di Alberto Sordi nella stessa data di esattamente vent'fa. La presenza della popolare attrice e conduttrice tv, veneziana di nascita e romana di adozione, suggella un ideale gemellaggio e trait-d'union tra le città di Roma e Venezia, dove nel 1472 venne coniata la prima Lira della storia italiana. “Se potessi avere 1.000 lire al mese...”. Così la banda dell'Arma dei Carabinieri suonava lo storico brano che vent'fa fece commuovere ...

