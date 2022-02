Esce ‘Trappola a Boscolungo’, il nuovo romanzo di Laura Costantini e Loredana Falcone (Di venerdì 18 febbraio 2022) (Adnkronos) – Un giallo dal sapore classico, perfetto per chi ha amato il film ‘Cena con delitto – Knives Out’, ambientato, come la pellicola di Rian Johnson, in uno spazio ristretto e senza vie di fuga. Esce in libreria il 24 febbraio ‘Trappola a Boscolungo’, il nuovo romanzo di Laura Costantini e di Loredana Falcone per Nua Edizioni. Bloccati in un castello completamente isolato dal mondo, i protagonisti di ‘Trappola a Boscolungo’ si sfidano, si tradiscono e stringono alleanze sotto l’occhio misterioso e attento di uno spietato Grande Fratello che, pagina dopo pagina, non perde occasione per sottoporli a nuove prove. Vittime del crudele senso dell’umorismo del proprietario del maniero che, perfino ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 18 febbraio 2022) (Adnkronos) – Un giallo dal sapore classico, perfetto per chi ha amato il film ‘Cena con delitto – Knives Out’, ambientato, come la pellicola di Rian Johnson, in uno spazio ristretto e senza vie di fuga.in libreria il 24 febbraio, ildie diper Nua Edizioni. Bloccati in un castello completamente isolato dal mondo, i protagonisti disi sfidano, si tradiscono e stringono alleanze sotto l’occhio misterioso e attento di uno spietato Grande Fratello che, pagina dopo pagina, non perde occasione per sottoporli a nuove prove. Vittime del crudele senso dell’umorismo del proprietario del maniero che, perfino ...

