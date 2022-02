Ermal Meta, rinviato il tour teatrale alla primavera 2023: il video annuncio! (Di venerdì 18 febbraio 2022) Ermal Meta ha comunicato con un video il rinvio del tour teatrale alla primavera 2023: ecco i motivi Ermal Meta ha inviato ai suoi fan un video messaggio in cui, costernato, annuncia di essere ancora positivo al Covid e soprattutto che il suo tour nei teatri, che sarebbe dovuta partire il 26 febbraio con la data zero prevista a Jesolo, è rimandato alla primavera 2023. Le vigenti norme restrittive hanno rallentato la preparazione della tournée causando ritardi nella produzione e nell’allestimento e questo ha contribuito a prendere la decisione. Ermal MetaPer tutte queste ragioni ... Leggi su spettacolo.eu (Di venerdì 18 febbraio 2022)ha comunicato con unil rinvio del: ecco i motiviha inviato ai suoi fan unmessaggio in cui, costernato, annuncia di essere ancora positivo al Covid e soprattutto che il suonei teatri, che sarebbe dovuta partire il 26 febbraio con la data zero prevista a Jesolo, è rimandato. Le vigenti norme restrittive hanno rallentato la preparazione dellanée causando ritardi nella produzione e nell’allestimento e questo ha contribuito a prendere la decisione.Per tutte queste ragioni ...

