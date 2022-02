Eredivisie, Fortuna Sittard-Sparta Rotterdam rinviata per la tempesta Eunice (Di venerdì 18 febbraio 2022) Fortuna Sittard-Sparta Rotterdam è stata rinviata. Il match, valido per l’Eredivise, il massimo campionato dell’Olanda, non si disputerà regolarmente venerdì sera e a comunicarlo sono state le due squadre coinvolte, su decisione della federcalcio olandese a causa del pericolo portato dalla tempesta Eunice che si sta abbattendo sul nord Europa. I padroni di casa, in particolare, hanno reso noto che non c’è ancora una data per il recupero (dunque non si giocherà a stretto giro di posta) e che la stessa sarà comunicata in seguito. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 18 febbraio 2022)è stata. Il match, valido per l’Eredivise, il massimo campionato dell’Olanda, non si disputerà regolarmente venerdì sera e a comunicarlo sono state le due squadre coinvolte, su decisione della federcalcio olandese a causa del pericolo portato dallache si sta abbattendo sul nord Europa. I padroni di casa, in particolare, hanno reso noto che non c’è ancora una data per il recupero (dunque non si giocherà a stretto giro di posta) e che la stessa sarà comunicata in seguito. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Eredivisie, #FortunaSittardSpartaRotterdam rinviata per la tempesta #Eunice - InfobettingOdds : RT @infobetting: Fortuna Sittard-Sparta Rotterdam (18 febbraio, ore 20:00): formazioni, quote, pronostici - infobetting : Fortuna Sittard-Sparta Rotterdam (18 febbraio, ore 20:00): formazioni, quote, pronostici - periodicodaily : Fortuna Sittard vs Sparta Rotterdam: pronostico e possibili formazioni #eredivisie #18febbraio - Deepnightpress : Pronostico Fortuna Sittard vs Sparta Rotterdam | Netherlands Eredivisie 18-02-22 - Netherlands Eredivisie… -