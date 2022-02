Ennio, la musica di Morricone è quella della nostra vita (Di venerdì 18 febbraio 2022) Cinque anni di lavorazione, due di postproduzione, 44 ore di girato totali e, nel frattempo, anche un corposo libro intervista pubblicato nel 2018. Sono numeri da kolossal quelli di Ennio, affettuoso e puntuale documentario che Giuseppe Tornatore ha dedicato a Ennio Morricone, amico e collaboratore d’una vita (da Nuovo Cinema Paradiso, 1988, fino a La Corrispondenza, 2016). Ed è giusto, perché c’è qualcosa effettivamente di colossale nella vita professionale di questo compositore apparentemente timido e modesto, che ha attraversato quasi settant’anni di musica e vita italiana, accumulando – la sua rapidità di scrittura era proverbiale – oltre 400 colonne sonore, cui vanno aggiunte le tante composizioni e arrangiamenti per brani di musica leggera e i ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 18 febbraio 2022) Cinque anni di lavorazione, due di postproduzione, 44 ore di girato totali e, nel frattempo, anche un corposo libro intervista pubblicato nel 2018. Sono numeri da kolossal quelli di, affettuoso e puntuale documentario che Giuseppe Tornatore ha dedicato a, amico e collaboratore d’una(da Nuovo Cinema Paradiso, 1988, fino a La Corrispondenza, 2016). Ed è giusto, perché c’è qualcosa effettivamente di colossale nellaprofessionale di questo compositore apparentemente timido e modesto, che ha attraversato quasi settant’anni diitaliana, accumulando – la sua rapidità di scrittura era proverbiale – oltre 400 colonne sonore, cui vanno aggiunte le tante composizioni e arrangiamenti per brani dileggera e i ...

